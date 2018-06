Passi in avanti nella trattativa tra la Lazio e il Sassuolo per Francesco Acerbi. Secondo Il Messaggero i due club ne stanno parlando ed è imminente un incontro per chiudere l'affare: al giocatore verranno offerti quattro anni di contratto a 1,6 milioni di euro a stagione, mentre per convincere i neroverdi sono due le possibili strade: 5 milioni più il cartellino di Danilo Cataldi oppure 2 milioni subito più il riscatto obbligatorio a giugno 2019 per 8 milioni di euro.