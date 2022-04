Scintille in campo tra i biancocelesti dopo il gol preso nel finale che ha condannato alla sconfitta lacontro ilDall'errore del montengrino sulla destra - che ha perso ingenuamente il pallone, invece di spazzarlo via - è nato il cross su cui il difensore non è intervenuto in maniera impeccabile, favorendo la rete dei rossoneri. Poi la reazione dello stesso numero 33, con una risata amara, dettata dal nervosismo del momento, ha mandato su tutte le furie il compagno di squadra.