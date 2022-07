La Lazio si guarda le spalle. Dopo l'arrivo tra i pali di Luis Maximiano, i biancocelesti aspettano l'arrivo di Provedel dallo Spezia. Come riportato dal Corriere della Sera però, se la trattativa per il portiere non dovesse sbloccarsi, Pietro Terracciano, al momento alla Fiorentina, resta tra i profili valutati dalla squadra di Maurizio Sarri.