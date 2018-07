Secondo giorno di allenamento per la Lazio, in ritiro nel Cadore, sotto le Tre Cime di Lavaredo. Doppia seduta per la Lazio ad Auronzo di Cadore. Corsa mattutina attorno al lago per l'intera squadra questa mattina, seduta al campo Zandegiacomo, dove si svolgerà la maggior parte del ritiro, nel pomeriggio iniziata alle 17. Il tempo non aiuta, ma c'è folta presenza di tifosi. Combinazioni con attività di precisione, poi il gruppo viene diviso in due per una serie di esercitazioni, una parte con mister Inzaghi e un'altra con il suo vice, Farris. I portieri si allenano con i preparatori, in disparte.