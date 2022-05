Immobile non zoppica più. Segnali positivi dall'attaccante della Lazio in vista della partita di lunedì sera contro la Juventus. A scriverlo questa mattina è Repubblica che sottolinea l'effetto positivo del riposo di questi giorni sulla caviglia del bomber biancoceleste, insieme alle terapie del caso per far riassorbire l'ematoma.



In ogni caso è ancora presto per sciogliere ogni dubbio sulla sua presenza a Torino. Sarri spera di rivederlo in campo per gli allenamenti già domani. Le cure stanno facendo effetto e l'attaccante vuole stringere i denti a tutti i costi, ma sarà decisiva la risposta sul terreno di gioco nei prossimi giorni.