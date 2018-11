La Lazio capitola a Cipro, regalando ai padroni di casa una vittoria storica. I ragazzi di Inzaghi, complice la vittoria rotonda dell'Eintracht contro il Marsiglia, hanno dovuto abbandonare sin da subito l'idea di agguantare il primato nel girone. Una sconfitta senza peso a livello di qualificazione, che però non va sottovalutata, come sottolinea Lele Adani a Sky Sport: "Questa partita non fa testo, ormai la qualificazione era arrivata e la squadra ha giocato con un'altra mentalità. Anche il campo non era dei migliori stasera. L'obiettivo è stato centrato, è vero, ma ogni passo falso ha il suo peso. I particolari non devono essere mai sottovalutati, anzi, è giusto considerarli per non tornare a sbagliare".