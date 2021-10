Sembrava destinato alla panchina, e invece Maurizio Sarri ha nuovamente cambiato idea: Luis Alberto sarà regolarmente in campo nella sfida di campionato della sua Lazio contro l'Atalanta.



Massimo Ambrosini, nel prepartita di Atalanta-Lazio su Dazn ha commentato a riguardo: "Di passi indietro la Lazio ne ha fatti più di uno, è da capire perché. Credo che il ritiro sia servito per ritrovarsi e la partita contro la Fiorentina ha detto qualcosa di diverso. Questi alti e bassi sono stati superiori rispetto alle aspettative, non ci si aspettava che il gioco di Sarri venisse metabolizzato in fretta, certo. E poi c’è la questione Luis Alberto da chiarire. Sarri parlava di ritmo per giustificare l’assenza dello spagnolo, però è una questione da gestire parlando col ragazzo, a cui magari veniva chiesto di più in termini di impegno. La qualità del giocatore non può essere trascurata ed è giusto che oggi venga schierato per dargli continuità".