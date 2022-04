"Fosse per me, verrei pure domani"

. Intercettato fuori dall'Olimpico domenica sera da alcuni tifosi biancocelesti, dopo la vittoria in extremis del, il difensore ha lasciato intendere di non veder l'ora di trasferirsi.

Questo il virgolettato riportato da Il Messaggero stamattina. Il difensore - che non ha giocato la partita - ha festeggiato con i suoi compagni attuali l'importante vittoria per i rossoneri in chiave scudetto. Poi, approfittando della presenza della sua famiglia, è uscito con loro a piedi dallo stadio.



L'ULTIMO SFORZO Le intenzioni del giocatore sono chiare quindi. La palla è ora nelle mani della Lazio che, dopo l'incontro avuto dieci giorni fa con gli agenti, è chiamata ora a fare un ultimo sforzo. Un accordo di massima c'è, ma balla ancora circa mezzo milione di euro o poco più, tra parte fissa e bonus, per colmare il gap tra domanda e offerta. Nei prossimi giorni si saprà se la società capitolina potrà e vorrà compiere l'ultimo passo necessario per concludere positivamente la trattativa.