Serata da sogno per il centrocampista della Lazio Valon Berisha. Dopo un anno travagliato da molti infortuni, che di fatto lo hanno lasciato ai margini della rosa di Inzaghi, il centrocampista è in ripresa, si sta allenando, è una delle alternativa della mediana biancoceleste. E in nazionale ha fatto scintille.



CONTRO L'INGHILTERRA - A sorpresa, a fare le spese della serata di grazia di Berisha è stata l'Inghilterra. Che, nel gruppo A, ha battuto il Kosovo 5 a 3 a fatica. Proprio Berisha ha gelato i tifosi di casa, portando in vantaggio i suoi, approfittando di un errore in impostazione inglese. Poi 5 gol inglesi, che sembravano aver messo la partita in ghiaccio. Ci ha pensato di nuovo un ispiratissimo Berisha a riaprirla, lancio perfetto a coglierlo in area da solo, premiando l'inserimento, scartato l'ultimo difensore ha battuto Pickford. La rete di Muriqi su rigore ha sigillato il risultato.