Prepartita ricco di premi all'Olimpico questa sera. Prima di Lazio - Juventus saranno ben tre i biancocelesti a ricevere un riconoscimento per i traguardi ottenuti. Il primo è il tecnico Maurizio Sarri, nominato allenatore del mese dalla Lega Serie A, soprattutto per le importanti vittorie a Napoli e nel derby. Poi sarà la volta di Milinkovic - Savic, che riceverà una targa al merito per essere diventato, dopo la perla su punizione a Monza, il miglior marcatore straniero della storia della Lazio. Altro traguardo da celebrare è poi quello di Danilo Cataldi. Anche per lui in arrivo un riconoscimento per aver raggiunto le 200 presenze in biancoceleste (traguardo tagliato nella trasferta di Napoli).