Sergio Rico è l'obiettivo numero 1 per la porta della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, Tare ha intenzione di puntare su di lui, portandolo a Roma a titolo definitivo o anche temporaneo. Tutto dipenderà da quanto chiederà il PSG, proprietario del cartellino. Con una valutazione superiore ai 10 milioni, per esigenze di bilancio sarà inevitabile pensare ad un prestito, con eventuali diritti o obblighi di riscatto.



INCONTRO - A gestire gli interessi dell'estremo difensore è la You First Sport, stessa agenzia di Luis Alberto. Gli agenti sono sbarcati a Roma nei giorni scorsi e hanno partecipato alla festa organizzata dal Mago spagnolo a casa sua. Anche il ds biancoceleste era presente ed è stata l'occasione giusta per portare avanti i discorsi.



SECONDO PORTIERE - La Lazio poi avrà bisogno anche di un secondo portiere perché Strakosha andrà via a 0 e anche Reina difficilmente resterà a Formello. Per Carnesecchi l'Atalanta chiede almeno 15 milioni, Più abbordabili Vicario dell'Empoli o, meglio ancora, Provedel, in scadenza con lo Spezia.