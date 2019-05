4 colpi per trattenere Inzaghi. La Lazio stasera affronterà il Bologna nell'ultima gara interna stagionale, ma sta già programmando la prossima stagione. A partire dalla panchina: Inzaghi è tentato dalla Juventus, le strategie di mercato di Tare e il budget messo a disposizione di Lotito potrebbero incidere sulla sua scelta.



FUTURO INZAGHI E MERCATO LAZIO - Il mercato che la Lazio saprà proporre a Simone Inzaghi potrebbe decisamente influenzare il suo futuro: come riporta la Repubblica, servono almeno 4 colpi per ringiovanire la rosa e migliorarla. Molto dipenderà da Milinkovic e Luis Alberto: dalle loro eventuali cessioni potrebbe arrivare il budget per il prossimo mercato. Preso a 0 il giovane Adekanye, Tare studia le prossime mosse, sperando di convincere Simone Inzaghi a restare.