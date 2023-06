Una settimana cruciale per le ambizioni di una Lazio che vuole recitare un ruolo da protagonista in Champions League. Nelle prossime 48/72 ore il club biancoceleste incontrerà l’agente di Lucas Torreira, obiettivo primario per il centrocampo.Il piano della Lazio è quello di offrire al Galatasaray 10 milioni di euro per il cartellino dell’ex Fiorentina e un contratto fino al 2027 da 2,5 milioni di euro al centrocampista uruguaiano. Torreira tornerebbe di corsa in un campionato, quello italiano, che conosce bene e in una nazione che considera come una seconda casa.- La Lazio guarda ancora in casa Verona e dopo Zaccagni, Casale e Cancellieri anche Ngonge è pronto a percorrere l’autostrada in direzione Roma. Il presidente Setti vuole vendere il suo gioiello entro il 30 giugno per 10 milioni di euro. Al momento invece esiste una distanza di 5 milioni tra domanda e offerta con il Santos per il grande obiettivo in attacco Marcos Leonardo. Resiste anche la candidatura di Zaha, svincolato dopo la lunga esperienza al Crystal Palace, ma la richieste dell’ivoriano sull’ingaggio al momento sono considerate troppo alte.