Non solo la Juve. Secondo Il Messaggero, c'è anche la Lazio sulle tracce di Emerson Palmieri, attualmente in prestito al Lione ma di proprietà del Chelsea, club alle prese con i problemi derivati dalla forzata uscita di scena di Roman Abramovich. Come noto, sia Sarri che Allegri sono alla ricerca di un terzino sinistro di ruolo, pertanto potrebbe presto profilarsi un duello di mercato tra bianconeri e biancocelesti.