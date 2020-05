Mercato Lazio, Bonaventura ai titoli di coda con il Milan. Il centrocampista su Twitter apprezza un pezzo di Gazzetta dello Sport che lo ricorda come il secondo bomber rossonero del decennio, ma impazza il mercato: su di lui Torino, Fiorentina e Roma fanno sul serio, meno interessata la Lazio.



DERBY DI MERCATO SFUMATO - Il derby di mercato sembrerebbe sfumare: Raiola sta lavorando a stretto contatto con la Roma e potrebbe dare il via libera per portare nella capitale anche Bonaventura, come riporta il Messaggero. La Lazio, che inizialmente si era mossa sul giocatore, ora sembra essersi defilata. Sfumato il derby di mercato.