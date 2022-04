Igor tratta il rinnovo con la Fiorentina. Il difensore sta convincendo tutti in casa gigliata quest'anno a suon di prestazioni. I suoi numeri hanno attirato l'interesse di diverse pretendenti in Italia, tra cui anche la Lazio. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e i biancocelesti lo avevano adocchiato nei mesi scorsi e inserito il suo nome nella lista dei possibili rinforzi per la difesa.



A quanto pare però, dovranno depennarlo. Secondo quanto riporta Tuttomercato Web a Firenze stanno già lavorando ad un prolungamento con conseguente ritocco dell'ingaggio per il brasiliano classe '98, il cui futuro quindi sembra possa essere ancora in viola.