È giunta l'ora di Luca Pellegrini. Secondo quanto riporta oggi Il Messaggero, Sarri sarebbe intenzionato a far esordire domani contro l'AZ il terzino sinistro, arrivato alla Lazio sul gong del mercato di gennaio. Il classe '99 dovrebbe essere sganciato a partita in corso, nell'ottavo di finale d'andata di Conference League, e cominciare così a mettere insieme minuti importanti, per convincere la società a riscattarlo a fine stagione.