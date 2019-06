In attesa di entrare nel vivo del mercato, con entrate e uscite, la Lazio si muove per i rinnovi di contratto: secondo quanto riporta Il Messaggero, Igli Tare è al lavoro per prolungare i rapporti con Luis Alberto e Danilo Cataldi. Il primo riceverà un adeguamento contrattuale (fino a 2,5 milioni), mentre il centrocampista guadagnerà 1,2 milioni + bonus nei prossimi quattro anni.