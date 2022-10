Un'altra stagione in biancoceleste per Pedro. Questo lo scenario verso cui si sta lavorando in casa Lazio. Il contratto dello spagnolo scadrebbe il prossimo giugno, ma c'è un clausola a favore del club che permetterebbe di prolungare l'accordo per un altro anno.



Secondo il Corriere dello Sport in società c'è la volontà di proseguire il rapporto con il trentacinquenne ex Barça, Chelsea e Roma, puntando ancora sulla sua esperienza. Quest'anno per lui i gol sono già tre, uno ogni 161 minuti, nonostante abbia saltato diversi appuntamenti per alcuni problemi fisici. In assenza di un riferimento come Immobile, Sarri conterà molto sulla sua affidabilità e sul suo carisma in campo. E spera di poterlo fare anche l'anno prossimo. Per questo da novembre il club si metterà al lavoro per accontentarlo.