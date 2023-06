I primi colpi della Lazio sul mercato saranno in attacco. La situazione di Berardi e l'interesse per Hudson-Odoi lasciano poco spazio a dubbi su quale reparto abbia la priorità per i biancocelesti. E proprio per questo oltre ai due profili citati il club, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, starebbe monitorando anche le situazioni di Orsolini, dell Bologna, e Baldanzi, dell'Empoli. Due giocatori che piacciono a Sarri e che potrebbero diventare dei piani B nelle prossime settimane se non si concretizzassero gli altri affari in ballo.