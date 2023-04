La Lazio comincia a pensare al mercato, soprattutto a centrocampo, dove il futuro di Milinkovic Savic è ancora tutto da scrivere. Secondo La Gazzetta Sportiva, i biancocelesti starepper pensando a Piotr Zielinski del Napoli. Il giocatore - che Sarri conosce bene dai tempi dell'Empoli - ha il contratto in scadenza nel 2024 e per ora le trattative per il rinnovo sono ferme. I partenopei in caso di cessione, non faranno sconti. Servono almeno 30 milioni.