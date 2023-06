Luca Pellegrini ha convinto la Lazio e Maurizio Sarri, ma la cifra del riscatto dalla Juventus, 15 milioni, è considerata troppo elevata dalla dirigenza biancocelesti. Per questa ragione, il club di Lotito non ha esercitato il riscatto. L'obiettivo è rinnovare il prestito ritoccando le cifre, ma anche l'ingaggio del calciatore, che vorrebbe restare nella sua squadra del cuore. Per cautelarsi, scrive La Gazzetta dello Sport, la Lazio sta pensando a Milos Kerkez dell'AZ Alkmaar, Javi Galan del Celta Vigo ed Emanuele Valeri della Cremonese.