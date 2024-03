Lazio, si riapre un spiraglio per il rinnovo di Felipe Anderson

La partita per il rinnovo di Felipe Anderson con la Lazio non è chiusa. Come scrive oggi il Messaggero, Lotito ha convocato in settimana l'entourage del giocatore a Formello per riprendere i colloqui. Si riparte dalla proposta del club di 3,5 milioni bonus inclusi fino al 2027, mentre il calciatore vorrebbe essere equiparato agli altri big della rosa con una base fissa da 4 milioni più bonus (solo Immobile e Luis Alberto arrivano a queste cifre, ndr).



Non è ancora tempo di parlare di ottimismo, ma sicuramente c'è un nuovo spiraglio per i biancocelesti. La Juventus è sempre alla finestra, pronta a mettere sul piatto le cifre richieste dal giocatore. Ma al momento di mosse concrete da Torino, per far seguito alle parole, non ne sono ancora arrivate. Ora, dopo vari slittamenti, Lotito è pronto a riprendere in mano la situazione per provare fino all'ultimo a convincere il brasiliano a restare a Roma. Molto dipenderà anche dal ruolo che ricoprirà il classe '93 con Tudor, ma lui ha sempre dichiarato il suo amore per la squadra e per la città e in campo ha mostrato anche con il nuovo tecnico sin da subito spirito di sacrificio e di adattamento: caratteristiche molto apprezzate dal mister croato. Il dialogo con il club quindi ripartirà a breve. Resta da scoprire quanto le parti siano disposte a venirsi incontro per trovare un compromesso.