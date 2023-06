Un grande obiettivo per la Lazio in questo mercato estivo si chiama Domenico Berardi. L'esterno offensivo del Sassuolo, si apprende da Il Corriere di Roma, ha già raggiunto un accordo di massima con i biancocelesti per un quadriennale da 10 milioni di euro netti totali più bonus, 2.5 a stagione. La proposta del club di Lotito è di 20 milioni di euro più il cartellino dell'attaccante Matteo Cancellieri, ancora l'accordo non c'è ma le due società stanno trattando.