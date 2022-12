Dopo una prima parte di stagione senza il posto fisso, con tante presenze da subentrato e poche dall'inizio, la permanenza di Luis Alberto alla Lazio è sempre più in dubbio. La partenza del centrocampista spagnolo potrebbe avvenire già a gennaio, a patto che arrivi qualcuno in grado di soddisfare le richieste di Claudio Lotito. Secondo i betting analyst di Snai non è da escludere un ritorno in Spagna con, in pole position, Valencia e Atletico Madrid con l'arrivo di Luis Alberto in una delle due che paga 5 volte la posta. Segue il Siviglia, squadra che l'ha lanciato nel calcio dei grandi, in quota a 6,50. Attenzione però anche a possibili destinazioni italiane: la Fiorentina è vista a 10, mentre la Juventus insegue a 12