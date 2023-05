Sirene spagnole per Pedro. La Lazio dovrà stare attenta in estate se non vorrà farsi portar via il proprio fuoriclasse, il cui contratto è in scadenza a giugno. Tra le pretendenti si è aggiunta negli ultimi giorni il Valencia che, come riporta elgoldigital.com, in caso di salvezza vorrebbe riportare in Liga il campione ex Barça, Chelsea e Roma



E restano in piedi anche le altre piste di cui si è parlato nei mesi scorsi. Anche se l'opzione ritorno in blaugrana dall'amico Xavi sembra ormai accantonata, c'è comunque sempre vigile il Tenerife, che consentirebbe al classe '87 di tornare a casa sua (è originario proprio delle Canarie), per chiudere lì la carriera. Sarri però vorrebbe trattenere Pedro un altro anno e anche Lotito è d'accordo. Per il prolungamento però c'è da risolvere l'intrigo con la Roma, alla quale andrebbe corrisposta una percentuale alla firma.