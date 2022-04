La Lazio dovrà attendere la fine della stagione per capire quali dei giocatori ceduti in prestito, saranno riscattati e chi invece tornerà. A fare chiarezza su questa situazione ci pensa il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, Vedat Muriqi, nonostante le buone prestazioni al Maiorca, non sarà riscattato dal club spagnolo (opzione fissata a 12 milioni). Situazione diversa per Denis Vavro: il Copenhagen è disposto a trattare con la Lazio per acquistare a titolo definitivo il giocatore.