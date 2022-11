Ci alleneremo fino al 19 novembre, perché molti nazionali saranno al lavoro fino a quella data nei preparativi per il mondiale. Poi staccheremo 10 giorni per riprendere a dicembre, così proveremo a tener allineata la condizione fisica di tutti. Faremo un mini ritiro e alcune amichevoli.

Gruppo quasi al completo per lain questa lunga sosta per i mondiali., potendo così sfruttare il periodo di pausa per far recuperare al meglio le energie al resto della rosa. Sì, ma dove?. Sono al vaglio delle ipotesi, ma dalla società non sono arrivate conferme ufficiali. Di sicuro, per il momento c'è la, poi il rompete le righe.Nel post partita di Juve-Lazio è stato, ma il periodo scelto - salvo ripensamenti dell'ultimo minuto - dovrebbe essere quello tra il. Quante e quali partite saranno disputate, prima, durante o dopo quelle date, non è ancora stato reso noto.Non ci sarà in ogni caso alcuna tourneé in Sud America, come si ipotizzava qualche settimana fa. Il tecnico è stato chiaro:Si resterà in Europa, quindi. Magari proprio aoppure - ed è questa l'alternativa a cui si sta lavorando febbrilmente in questi giorni - all'estero, ma tenendo sempre in considerazione la ricerca di condizioni climatiche ideali per lavorare. Per questo motivo. Stessa località, per altro, dove già diversi club italiani ed europei hanno deciso di andare negli stessi giorni.