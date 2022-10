Sarri sul banco degli imputati per la gestione di Ciro Immobile. Il Corriere dello Sport oggi parla di come l'attaccante sia stato spremuto fisicamente, anche dopo il problema muscolare accusato in Nazionale. La gamba era l'altra, ma l'infortunio non è solo colpa del caso.



Saltati i due impegni in azzurro per un affaticamento alla coscia destra, il 17 biancoceleste è sceso subito in campo contro lo Spezia, con un solo allenamento alle spalle in 10 giorni. Da quel momento ha disputato 4 partite in 14 giorni. La carenza di condizione atletica si è vista chiaramente nel suo rendimento. Contro lo Sturm Graz dopo 80 minuti non riusciva a stare in piedi. Non ha avuto tempo per recuperare e domenica è arrivato il conto. Lui non si fermerebbe mai - si legge ancora sul quotidiano - i consigli dei medici sul preservare le forze restano inascoltati, la società non è intervenuta sul mercato e il mister non ha mai rinunciato a lui da inizio stagione. Il KO nasce da un problema di metodo nella (non) gestione del giocatore più importante della rosa, non dalla sfortuna.