In stand by l'arrivo di Sow alla Lazio. Il centrocampista dell'Eintracht - nonostante l'accordo trovato con i biancocelesti per un quinquennale a 2,5 milioni a stagione - vuole aspettare il Siviglia. L'inserimento nelle ultime ore degli spagnoli, che lo svizzero-senegalese considera di livello superiore, ha infatti portato di fatto a un blocco dell'affare.



ACCORDO - I biancocelesti avevano raggiunto l'intesa con i tedeschi: 14 miliomi più 2 di bonus per il cartellino di Sow a titolo definitivo. I documenti per il trasferimento erano stati spediti a inzio settimana. Erano attesi indietro, controfirmati, già da ieri. Stamattina la Lazio era comunque tranquilla, forte dell'accordo totale trovato. Oggi pensava di ricevere la risposta definitiva. Invece nulla.



LA MOSSA DEL SIVIGLIA - Sarri comunque non è in pressing per avere a tutti i costi Sow. Anzi, non era convintissimo del giocatore (abituato a un centrocampo a 4) sin dal principio. Ciò non toglie che la mossa del Siviglia abbia comunque spiazzato tutti in casa biancoceleste. Il ds degli andalusi, che comunque già da tempo seguivano il regista dell'Eintracht, è volato in Germania per spiegare direttamente al calciatore la situazione. Il club campione d'Europa League deve prima sfoltire la rosa e abbassare il tetto ingaggi prima di presentare un'offerta ufficiale. Si parla comunque di cifre simili a quelle messe sul piatto dalla Lazio, che a questo punto rischia di restare beffata. La certezza è che dalle parti di Formello non attenderanno all'infinito un cenno da parte di Sow. Lo stand by è destinato a durare poco, in un senso o nell'altro.