Tra le situazioni che la Lazio deve risolvere al più presto vi è quella del portiere. I biancocelesti al momento non hanno ancora trovato un accordo con Stakosha. Il portiere albanese, in scadenza a fine giugno 2022, e di questo passo potrà lasciare la capitale a zero non permettendo al club di Lotito di farci una plusvalenza importante. Per questo motivo negli ultimi giorni sono emerse voci di un nuovo tentativo della società capitolina che però allo stesso tempo si sta guardando intorno. Come riporta Repubblica infatti, sarebbe tornato di moda un profilo già sondato prima di Reina. Si tratta di Andrea Consigli del Sassuolo, 34enne molto abile con i piedi, caratteristica fondamentale per Sarri.