Milinkovic Savic al centro di molte critiche e perplessità: le sue prestazioni di inizio stagione non hanno convinto, i bei voti scarseggiano, gol e assist pure. Il serbo è in ritardo di condizione, non riesce ad incidere, fino ad ora il suo campionato non è stato all'altezza.



MERCATO LAZIO - Le doti del centrocampista non sono passate comunque inosservate. In Inghilterra il Sergente continua a destare interesse. Come riporta il Mirror, in occasione della gara con il Genoa, una delle migliori disputate dal serbo in questo campionato, sugli spalti c’erano osservatori di 3 club inglesi: Liverpool, Manchester City e Tottenham. Non è bastato un brutto inizio a cancellare la scorsa stagione: in Premier c'è ancora voglia di Milinkovic Savic.