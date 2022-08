Per Luis Alberto c'è una strada alternativa verso Siviglia. La suggerisce questa mattina Il Messaggero. Fino a oggi si è parlato solo di trasferimento a titolo definitivo, ma l'ipotesi prestito con diritto o obbligo di riscatto permetterebbe di superare alcuni ostacoli.



Il primo è quello della percentuale che la Lazio deve corrispondere al Liverpool sulla vendita. Il 30% pattuito infatti si applicherebbe solo sulla parte fissa concordata tra andalusi e capitolini. Bonus e oneri per il prestito quindi non sarebbero conteggiati e questo favorirebbe la possibilità di trovare un punto di incontro tra domanda e offerta. Lotito otterrebbe una cifra molto vicina alle sue richieste, consentendo agli spagnoli, di fatto, di rimandare il pagamento. Una formula molto simile a quella applicata l'anno scorso con l'Inter per il trasferimento di Correa.