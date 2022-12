Previsto entro la settimana prossima un nuovo faccia a faccia tra Lotito e il Comune di Roma. Argomento: lo stadio Flaminio. L'incontro non avverrà in via istituzionale, si tratterà solo di un anticipo di quella sarà la presentazione ufficiale del progetto in Campidoglio. Il Corriere dello Sport oggi elenca le richieste che il presidente biancoceleste avanzerà in via preventiva ai dirigenti comunali per l'impianto.



In primis l'ampliamento dei posti a sedere, portando la capienza a 45mila posti, e la copertura totale degli spalti. Il numero 1 del club capitolino inoltre vorrebbe che gli venisse assegnata anche la zona attigua alla struttura, con i parcheggi su Piazzale Ankara.