Tare non si esprimeva dal punto di vista tecnico, non avrebbe potuto criticare i risultati del Milan campione d’Italia o la Roma vincitrice la Conference. In quel contesto si parlava di economia, oltre che di plusvalenze e di ammortamenti. Nel discorso era inclusa anche la Lazio, non solo le società di cui si è parlato. Lotito, ha fatto notare Tare, rilevando il club biancoceleste ha ripianato una situazione pesantissima, mentre altre società, come Fiorentina e Napoli, sono passate dal fallimento. Oggi è noto che diversi club abbiano costante bisogno di essere ricapitalizzati, attraverso l’intervento dei soci, perché senza questo risanamento da parte degli azionisti rischierebbero il fallimento. La frase è stata estrapolata e distorta e ha fatto rumore.