Tra i giocatori tornati a disposizione di Inzaghi nelle ultime settimane in casa Lazio vi è Thomas Strakosha. Finora il 2020/21 non è stato il suo migliore anno in biancoceleste, anzi, probabilmente il peggiore. Come riporta Il Corriere dello Sport, da quando il classe '95 spodestò Marchetti non ha mai perso il posto fino all'arrivo di Reina. Lo spagnolo in questa stagione è diventato il primo portiere della Lazio scatendo la delusione di Strakosha. Superato il problema al ginocchio, ora l'estremo difensore albanese è tornato a disposizione, come dimostrano le convocazioni contro il Bayern Monaco e il Bologna, e sempre come riporta il CorSport a breve potrebbe arrivare una chance. D'altronde il suo motto è "never give up".