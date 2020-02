Strakosha è il migliore. Le sue parate lo stanno consacrando come uno dei migliori portieri d'Europa, uno dei protagonisti della cavalcata biancoceleste, che sta regalando ai tifosi della Lazio un sogno. Come riporta il Corriere dello Sport, Strakosha è il portiere del nostro campionato con la più alta percentuale di parate (77,9%) tra i numeri uno che hanno collezionato almeno venti presenze. Anche in Europa va sul podio, secondo solo dopo Geronimo Rulli del Montpellier. L’estremo difensore della compagine capitolina ha parato 75 dei 95 tiri che s’è visto scagliare contro, incassando ventuno reti.



RECORD STRAKOSHA - A marzo Strakosha compirà 25 anni, in Italia è in cima alla classifica, precede rispettivamente Sepe del Parma (77,3%), Silvestri (76,2%), Handanovic (75,2%), Donnarumma (70,6%), Berisha (70,4%), Gabriel (69,9%), Musso (69%), Sirigu (68,6%) e Dragowski (68,5%).