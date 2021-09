In attesa di scorprire la formazione ufficiale della Lazio in vista della sfida contro il Galatasaray, secondo le indiscrezioni sembra arrivato il momento di Strakosha. Dopo Inzaghi, anche Sarri gli ha preferito Reina. In questa seconda stagione da vice, il portiere albanese stasera all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi dovrebbe scendere in campo dal 1'. Come riportato da Il Corriere dello Sport sarebbe un ritorno tra i pali in Europa League dopo quasi due anni. L'ultima gara giocata nella seconda competizione europea da Strakosha fu Lazio-Celtic 1-2 dello scorso 7 novembre 2019.