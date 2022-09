Influenza per Cancellieri. Anche in coppa toccherà a Ciro Immobile guidare l'attacco della Lazio. Ieri l'ex Hellas ha lavorato solo in palestra per smaltire i postumi del malanno che l'ha colpito dopo la sfida col Napoli. Non è certa nemmeno la sua presenza tra i convocati per la prima di Europa League.



Domani sera all'Olimpico contro il Feyenoord il bomber proverà allora a staccare Simone Inzaghi nella classifica assoluta dei marcatori laziali nelle competizioni europee. Entrambi appaiati a quota 20, con un gol il centravanti di Torre Annunziata diventerebbe primo da solo e accorcerebbe la distanza con un altro mito del passato biancoceleste: Giorgio Chinaglia. Il goleador della Lazio del primo scudetto con 27 reti è infatti il miglior marcatore assoluto della storia delle Aquile in ambito internazionale, considerando anche i tornei non riconosciuti dalla UEFA.