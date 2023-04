La Lazio vuole regalarsi un grande colpo in attacco in caso di qualificazione in Champions. Il giocatore entrato nel mirino dei biancocelesti è Domenico Berardi, per il quale - come riporta il Corriere dello Sport - Lotito è pronto a mettere sul piatto 25 milioni più Cancellieri. L’attaccante classe 2002 arrivato in estate dal Verona non ha trovato molto spazio con Sarri, il Sassuolo l’ha trattato prima della Lazio e ora può diventare una pedina di scambio. Magari la contropartita giusta per arrivare a Berardi.