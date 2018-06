La Lazio si inserisce nella corsa a Valon Berisha. Classe 1993 del Red Bull Salisburgo, ammirato anche in Europa League dai biancocelesti proprio in occasione del doppio scontro diretto, il kosovaro ha è comunitario perché nato in Svezia e ha passaporto norvegese. Come scrive il Corriere dello Sport, costa 7 milioni di euro anche se gli uffici con l'agenzia che lo gestisce, la stessa di Stefan de Vrij, non sarebbero ottimali e potrebbero frenare l'eventuale trattativa.