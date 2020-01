La Lazio su Lamin Jallow della Salernitana? Queste le parole di Luigi Sorrentino, agente dell'attaccante gambiano, a Tuttosalernitana.com: "Lotito lo porta alla Lazio? Credo abbia fatto soltanto una battuta, non ho mai parlato di questa ipotesi con il presidente. Quello del Pescara, invece, è un interesse che risale alla passata stagione. Se i tifosi dovessero continuare a fischiarlo potremmo fare altri tipi di valutazione, ma non credo che siano così stupidi da reiterare questo atteggiamento. Direi che è il caso di far rientrare tutto e accantonare il passato"