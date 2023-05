La Lazio deve sciogliere il nodo Milinkovic-Savic sul mercato: Zielinski del Napoli è il preferito per prendere il posto del serbo, in alternativa piace anche Loftus-Cheek (già nel mirino del Milan). Inoltre il club biancoceleste è sulle tracce di un altro polacco già allenato da Sarri (Milik, ora in prestito alla Juventus dal Marsiglia) e su un altro inglese del Chelsea: Hudson-Odoi, quest'anno in prestito al Bayer Leverkusen.



A proposito di esterni d'attacco, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sul taccuino della Lazio ci sono pure Berardi (Sassuolo) e l'ex biancoceleste Candreva: "Sarebbe bello chiudere qui la carriera". Bisogna però vedere che ne pensa la Salernitana, visto che con la salvezza della Salernitana è scattato il riscatto automatico dalla Sampdoria.