Già è tempo di voltare pagina in casa Lazio. Il pareggio contro il Marsiglia al momento certifica il secondo posto nel gruppo E di Europa League alle spalle del Galatasaray vittorioso contro la Lokomotiv Mosca. Ora però la mente dovrà focalizzarsi di nuovo sulla Serie A. Mister Sarri ha iniziato a preparare il match di domenica. Alle 15 i biancocelesti saranno ospiti dell’Hellas Verona al Bentegodi.



LA RIPRESA CON LUIS ALBERTO – Così all’indomani delle fatiche europee i biancocelesti sono tornati in campo a Formello in mattinata. Chi non ha giocato o è subentrato ha svolto il seguente programma: torello, circuiti tecnici, cross e tiri in porta e partitella a campo ridotto. Tra chi ha svolto l’intera seduta vi è stato anche Luis Alberto.



Il Mago dopo le polemiche di ieri sera per un suo like a un commento critico su Twitter nei confronti di Sarri stamani si è allenato senza alcuna problematica. Ora l’obiettivo dello spagnolo è convincere il Comandante a puntare di nuovo su di lui. Per i titolari contro il Marsiglia solo palestra. L’unico a vedersi è in campo è stato Basic. Il croato ha svolto una corsa leggera con le scarpe da ginnastica. Appuntamento in campo fissato per domani, già vigilia del prossimo impegno ufficiale.