Attenzione a Tokoz del Besiktas. Il centrocampista ha una serie di colloqui in corso con il suo club: sta trattando il rinnovo, dovrebbe arrivare a guadagnare una cifra superiore al milione di euro. Ma attenzione alle italiane: su di lui si sono mosse Lazio e Udinese.



MERCATO LAZIO - A gennaio il club friulano era arrivato vicinissimo a Tokoz, poi non se ne è fatta nulla. Come riportano i media turchi, sul centrocampista c'è anche il Watford, che voleva sborsare 17 milioni di euro. Le pretendenti di Tokoz potrebbero inserirsi nella trattativa per il rinnovo: Tare ha ottimi contatti in Turchia, oltre a Muriqi potrebbe provare il colpo a centrocampo...