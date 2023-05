In arrivo dalla Francia una superofferta alla Lazio per Luis Alberto. A scriverlo stamattina è il Corriere dello Sport. Marsiglia, Lione o Monaco le tre indiziate, secondo il quotidiano. Si tratterebe di una proposta cash, senza contropartite, in linea con la valutazione fatta da Lotito nelle scorse sessioni di mercato (intorno ai 30 milioni di euro).



Maurizio Sarri però, dopo un anno e mezzo di alti e bassi, negli ultimi mesi ha trovato il feeling con il Mago, rendendolo il fulcro del suo centrocampo. Per questo il tecnico biancoceeste vorrebbe a tutti i costi che lo spagnolo restasse alla Lazio anche l'anno prossimo. Il contratto di Luis Alberto scade nel 2025 e anche lui, ora che psembra aver raggiunto il giusto equilibrio per lavorare al meglio con l'allenatore toscano, non ha più manifestato volontà di andare via.