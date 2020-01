Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro il Napoli: "È una partita importante, si gioca contro una diretta concorrente per i nostri obiettivi. La classifica non conta niente, conta solo la vittoria. Veniamo da 9 vittorie consecutive, proviamo a proseguire il nostro cammino con un'altra vittoria. 120 anni di storia? Se penso a come ci siamo arrivati è un sogno. Non c'è nessuna trappola né stress, proviamo a coronare questo traguardo con una grande vittoria".