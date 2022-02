Nel prepartita di Porto - Lazio ai microfoni di Sky sono arrivate le parole del ds biancoceleste Igli Tare:



VICE IMMOBILE "Felipe Anderson ha già giocato due partite in quella posizione e ha fatto molto bene. A gennaio abbiamo avuto l’opportunità di portare un calciatore offensivo dopo la partenza di Muriqi e abbiamo scelto Cabral, capace di giocare in tutti i ruoli davanti. Capisco le perplessità, ma è stata una questione di scelte: Immobile non è rimasto solo in attacco".



ALTI E BASSI "Abbiamo analizzato tutto il percorso europeo e sappiamo che quest’anno abbiamo avuto alti e bassi. Nelle ultime dieci gare però abbiamo raccolto tanti punti e subito poche reti. Non a caso la squadra è tornata a lottare per il quarto posto".



ACERBI "Acerbi in realtà voleva essere disponibile per Udine, ma tornerà con ad allenarsi in gruppo lunedì".



PORTO "Il Porto è una squadra di assoluto valore. Giocano un calcio simile al Milan e pressano per tutta la gara. Dobbiamo essere bravi nel cercare la profondità e nel palleggio. Speriamo di giocarci la qualificazione tra una settimana a Roma".