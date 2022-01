Intervista a Tare su Repubblica questa mattina Il ds della Lazio ha chiarito alcuni punti delle sue recenti dichiarazioni, prima del match di Coppa Italia, che hanno fatto discutere tifosi e addetti ai lavori.



"Con Sarri c'è un progetto condiviso e le sue dichiarazioni, correttissime, in conferenza stampa dopo l'Udinese lo dimostrano. Il mister sa che se riusciremo a sbloccare l'indice di liquidità e ci saranno le giuste condizioni si potrà fare qualche operazione in base alle sue indicazioni, altrimenti siamo d'accordo per una serie di innesti in estate".