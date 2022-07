Aria pesante dentro Formello. Ne parla oggi La Repubblica, tornando ancora sulla convivenza forzata e difficile tra Tare e Fabiani. Secondo il quotidiano l'ex, ds della Salernitana starebbe già operando come uomo ombra sul mercato. Una situazione anomala, che starebbe mettendo in difficoltà il titolare del ruolo.



Proprio il per questo motivo, a fine mercato non sono affatto da escludere le dimissioni dell'albanese. Il suo contratto scade a giugno 2023, ma l'addio anticipato dopo 14 anni è un pensiero che sembra si stia facendo strada nella sua testa, se la situazione all'iinterno della società non si ricomporrà nelle prossime settimane